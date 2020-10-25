Во Львове лидирует Садовый: обнародованы данные экзит-пола
Озвучены первые результаты экзит-полов по голосованию на выборах мэра Львова и в горсовет.
Согласно данным социологического агентства Fama, лидирует нынешний глава города Андрей Садовый. В горсовет больше всего голосов у "Европейской солидарности".
По данным экзит-пола, голоса за мэра распределились следующим образом:
Андрей Садовый, мэр Львова, – 38%,
Олег Синютка, экс-глава ЛОГА, – 28%,
Руслан Кошулинский, один из лидеров ВО "Свобода", – 9,8%,
Ярослав Рущишин, кандидат от "Голоса", – 5,4%,
Игорь Васюник, самовыдвиженец, – 3,8%,
Игорь Зинкевич, лидер партии "Варта", – 3,2%,
Юлия Гвоздович, кандидат от "Украинской галицкой партии", – 3,1%,
Тарас Клефа, кандидат от "Слуги народа", – 2,2%.
Во Львовский горсовет проходят семь партий:
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