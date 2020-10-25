Во Львове лидирует Садовый: обнародованы данные экзит-пола

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Садовой лидирует на выборах мэра

Озвучены первые результаты экзит-полов по голосованию на выборах мэра Львова и в горсовет.

Согласно данным социологического агентства Fama, лидирует нынешний глава города Андрей Садовый. В горсовет больше всего голосов у "Европейской солидарности".

По данным экзит-пола, голоса за мэра распределились следующим образом:

  • Андрей Садовый, мэр Львова, – 38%,

  • Олег Синютка, экс-глава ЛОГА, – 28%,

  • Руслан Кошулинский, один из лидеров ВО "Свобода", – 9,8%,

  • Ярослав Рущишин, кандидат от "Голоса", – 5,4%,

  • Игорь Васюник, самовыдвиженец, – 3,8%,

  • Игорь Зинкевич, лидер партии "Варта", – 3,2%,

  • Юлия Гвоздович, кандидат от "Украинской галицкой партии", – 3,1%,

  • Тарас Клефа, кандидат от "Слуги народа", – 2,2%.

Во Львовский горсовет проходят семь партий:

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