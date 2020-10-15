Во Львове лидирует партия Порошенко, в партии Зеленского все плохо

Партия "Европейская солидарность" является безоговорочным лидером на местных выборах во Львове – и в городской, и в областной совет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании "SOCIS". Зато партия "Слуга народа", по данным опроса, не попадает ни в горсовет, ни в облсовет.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто определился и пойдет голосовать на выборах во Львовский областной совет за "Европейскую солидарность" готовы голосовать 37,2%, объединение "Самопомощь" – 20,9%, партия "Голос" – 7,2%, партия "ВАРТА" – 5,9%, партия "Объединение" Свобода "5,2%.

Партия "Батькивщина" – 4,6%, партия "Слуга народа" – 4,4%, другие партии набирают меньше 3%.

На выборах во Львовский городской совет за партию "Европейская солидарность" среди тех, кто определился и пойдет на выборы, готовы проголосовать 31,7%, объединение "Самопомощь" – 25,9%, партия "Объединение" Свобода " – 7,2%, партия "Голос" – 6,8%, партия "ВАРТА" – 5,5%.

Партия "Батькивщина" – 4,1%, партия "Слуга народа" – 3,8%, другие партии набирают менее 3%.

На выборах городского головы лидируют Андрей Садовый ("Самопомощь", 39%) и Олег Синютка ("Европейская солидарность", 30,8%), которые с большой вероятностью выходят во второй тур.

Руслан Кошулинский ("Объединение" Свобода") набирает 11,9%, Игорь Зинкевич ("ВАРТА ) – 5,5%,

Ярослав Рущишин ( "Голос") – 3,1%, Тарас Кльофа ("Слуга народа") – 2%.

71% жителей Львовщины считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, и только 16,7% считают, что все идет правильно.

74,4% считают ситуацию в стране напряженной, 13,8% – взрывоопасной, стабильной ее назвали 8,4% опрошенных.

Исследование проводилось 6-11 октября 2020 года во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, входящих в Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность – 2,3%.