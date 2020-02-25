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25 февраля • обновлено в 10:34
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Во Франции нашелся дом Рябошапки за 440 тыс. евро: опубликованы фото

1.1т
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В поселке Ла-Ванзено (Франция) журналисты нашли дом генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Как пишет "Страна", в доме по улице Садовой (Rue des Jardins) проживает супруга Рябошапки Олеся Бартовщук и их трое детей: Тимур, Лука и Марк. Отмечается, что все трое сыновей родились во Франции и являются гражданами этой страны.

Особняк площадью 145 м.кв. был куплен чуть больше трех лет назад, а владелицей значится Бартовщук. Согласно декларации Рябошапки за 2018 год – дом расположен на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком.

Дом Рябошапки во Франции

Дом Рябошапки во Франции

Издание пишет, что место покупки дома выбрано не случайно. Ведь Бартовщук работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. До переезда во Францию жена Рябошапки трудилась в Министерстве юстиции Украины. Была начальником отдела гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод.

Улица в поселке Ла-Ванзено

Улица в поселке Ла-Ванзено

Дом Рябошапки во Франции

Дом Рябошапки во Франции

Кроме того в поселке на продажу выставлено несколько аналогичных домов. Так, за дом площадью 120 метров на участке в около 6 соток просят 313 тысяч евро, а современный коттедж (187 квадратов) с бассейном и земельным наделом в 10 соток оценен в 868 тысяч евро.

Вокзал Ла-Ванзено

Вокзал Ла-Ванзено

Дома на продажу в Ла-Ванзено

Дома на продажу в Ла-Ванзено

Олеся Бартовщук

Олеся Бартовщук

Как сообщал OBOZREVATEL, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка признал, что для покупки дома во Франции взял кредит на 440 тысяч евро.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Франция
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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