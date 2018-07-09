Третьяков озвучил сценарий роспуска Рады

Если в Украине не будет создано Министерство по делам ветеранов, вероятен роспуск Верховной Рады.

Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков. По его словам, уже более четырех месяцев Кабинет министров полностью игнорирует постановление парламента о создании министерства.

"За это время в Кабмине не было проведено ни одного совещания по созданию министерства и ни одной консультации правительства с профильным комитетом и Проектным офисом. Таким образом, запланированные сроки почти сорваны. Если и в дальнейшем будет саботироваться процесс создания Министерства по делам ветеранов, я как ответственный человек не вижу смысла в существовании этой коалиции и своем участии в ней", - заявил Третьяков.

Он подчеркнул, что поставлена под угрозу реализация важной для страны задачи - создание действенной системы защиты прав и интересов украинских ветеранов, в том числе тех, которые проливали и сейчас проливают свою кровь на востоке.

Александр Третьяков World News

"Впрочем, мне уже понятно, что не только правительство, но и некоторые парламентские силы сознательно тормозят процесс. Очевидно, из-за определенных политических интересов, к которым ветераны и их жизненные потребности никак не относятся", - считает нардеп.

По его словам, создание этого министерства - дело чести для всех, кому не безразлично украинское государство.

"В Украине должна заработать нормальная система социальной защиты ветеранов, вместо ныне существующего хаоса. Государство должно достойно обеспечить права и интересы наших защитников, которые не жалели своей жизни и здоровья ради страны", - подытожил Третьяков.

Отметим, что сценарий роспуска Верховной Рады активно обсуждается в последние недели, что подтверждают ряд источников во власти. Формальным основанием для перезагрузки парламента может выступить отсутствие коалиции.

"По этому сценарию, чтобы убедить уверовавших в наличие коалиции в том, что ее таки на самом деле нет, какая-то депутатская группа маршем выйдет из иллюзорного большинства и строем сразу пойдет на выборы. Вот например, Третьяков давно уже угрожал хлопнуть коалиционными дверью", - написал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко высказался о роспуске Рады.