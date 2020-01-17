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17 января • обновлено в 11:37
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"Внутренние разборки не показатель": Бутусов прояснил ажиотаж с отставкой Гончарука

1.2т
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Украинский журналист Юрий Бутусов предположил, что президент Владимир Зеленский не примет отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Как он написал на своей странице в Facebook, такое решение согласованное, учитывая то, что обращение об отставке должно было адресоваться не президенту, а Верховной Раде. По мнению Бутусова, в Украине сейчас отрабатывается "информационная ситуация" с так называемыми "пленками Гончарука".

Он считает, что раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами.

Алексей Гончарук, Владимир Зеленский

Алексей Гончарук, Владимир Зеленский

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По убеждению Бутусова, Зеленский решит уволить Гончарука только в случае резкого падения рейтинга президента и "Слуги народа".

"Повлиять на такое решение могут в ближайшей перспективе только выборы в местные советы. Выборы будут показателем легитимности власти и ее авторитета. А внутренние политические разборки на президента особого влияния не имеют, он балансирует между группами влияния в своем окружении, и не спешит кого-то ослаблять или кого-то усиливать", – написал Бутусов.

Смотрите видео по теме:

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Юрий Бутусов
Место
Украина
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