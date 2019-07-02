"Внесли авансом!" У Зеленского рассказали, как набирали в "Слугу народа"

Места кандидатов в народные депутаты в партийном списке "Слуги народа" определяло ядро партии, но без прямого участия президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Цензору" рассказал руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Относительно мест не было никакого алгоритма. Обговаривалось два момента, первый – когда сам человек хотел. Вот я, например, хотел лично номер 7. Мне предлагали другие номера в десятке, но я захотел 7 по своим личным причинам. А вторая, когда мы обговаривали первую десятку, то учитывали медийность людей. Ну, может кроме меня. Меня внесли так сказать авансом, ведь я был не так узнаваем, как Дмитрий Разумков", – пояснил он.

Первую 20-ку списка также составляли с учетом медийности людей и их возможностей.

"Мы даже спрашивали людей и некоторые отвечали: "Не ставьте меня в 20. У меня пока свои планы". А для нас принципиально, чтобы первая 20 ехала в предвыборный тур, который вот скоро начнется", – подчеркнул Корниенко.

Глава избирательного штаба добавил, что Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, он и еще несколько людей решали, кто именно попадет в списки. Также в обсуждении принимали учестие представители Зе-команд. Зеленский в обсуждениях участия не принимал. Он лишь советовал несколько личностей, к которым нужно "присмотреться", отметил Корниенко.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Относительно покупки мест в списке партии и мажоритарных округах он ничего не знает.

"Относительно мажоритарки идет много разговоров. Сейчас много самозванцев и аферистов, которые якобы от нашего имени что-то предлагают. Мне называли несколько имен людей, которые якобы все устроят. Но эти люди не связаны с нашей командой. Не буду называть их, это не этично", – рассказал Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель и волонтер из Днепра Александр Редька рассказал, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленскоготребует деньги от потенциальных кандидатов за места в списках.

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