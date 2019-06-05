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Внеочередные парламентские выборы: Порошенко раскрыл список "Европейской солидарности"

2.2тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также видеоролик. На нем запечатлено, как Порошенко возле офиса политсилы общается с женщинами и целует младенца на руках одной из них.

"Мы не просто обновляемся. Мы берем за основу самые мощные европейские принципы", – написал пятый украинский глава.

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Внеочередные парламентские выборы: Порошенко раскрыл список "Европейской солидарности"

Скрин видео

Он назвал "Европейскую солидрность" первой партией в Украине, "которая берет на себя обязательство не просто заявлять, а на практике реализовывать принципы равенства".

"Уже через несколько дней вы узнаете, сколько женщин в нашем списке. Но уже сейчас могу сказать, что много. И все они готовы побеждать и двигать Украину вперед", – подытожил Порошенко.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"политикавидео
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Федоров Федор
Федоров Федор
"общается с женщинами и целует младенца на руках одной из них.".....Я не буду утверждать,но ходят слухи,что Порошенко п.....У меня нет доказательтв,но люди говорят......и опровержений от него не поступала)
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леня зе
леня зе
будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.серьезно. теперь мужчины могут добиваться права рожать и сидеть в декретном отпуске.о.оу.порох-педофил?он поцеловал младенца,помните Путина,суки,шо ?шо-то не так .
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