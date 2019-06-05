Внеочередные парламентские выборы: Порошенко раскрыл список "Европейской солидарности"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также видеоролик. На нем запечатлено, как Порошенко возле офиса политсилы общается с женщинами и целует младенца на руках одной из них.

"Мы не просто обновляемся. Мы берем за основу самые мощные европейские принципы", – написал пятый украинский глава.

Скрин видео

Он назвал "Европейскую солидрность" первой партией в Украине, "которая берет на себя обязательство не просто заявлять, а на практике реализовывать принципы равенства".

"Уже через несколько дней вы узнаете, сколько женщин в нашем списке. Но уже сейчас могу сказать, что много. И все они готовы побеждать и двигать Украину вперед", – подытожил Порошенко.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!