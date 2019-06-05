Внеочередные парламентские выборы: Порошенко раскрыл список "Европейской солидарности"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также видеоролик. На нем запечатлено, как Порошенко возле офиса политсилы общается с женщинами и целует младенца на руках одной из них.
"Мы не просто обновляемся. Мы берем за основу самые мощные европейские принципы", – написал пятый украинский глава.
Скрин видео
Он назвал "Европейскую солидрность" первой партией в Украине, "которая берет на себя обязательство не просто заявлять, а на практике реализовывать принципы равенства".
"Уже через несколько дней вы узнаете, сколько женщин в нашем списке. Но уже сейчас могу сказать, что много. И все они готовы побеждать и двигать Украину вперед", – подытожил Порошенко.
Напомним:
пятый президент Украины возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.
4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.