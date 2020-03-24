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24 марта • обновлено в 23:12
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Внеочередное заседание Верховной Рады перенесли

3.1т
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Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состоятся 26 марта, отменили.

Как сообщили "Стране" народные депутаты, заседание перенесли на субботу, 28 марта.

Нардепы боятся коронавируса: экстренное заседание Рады перенесли

glavcom.ua

"В четверг внеочередного заседания не будет. В субботу будет внеочередное пленарное заседание", – сказано в рассылке, которая пришла нардепам.

Также отмечается, что в пятницу, 27 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа".

В свою очередь бывший нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко уточнил, что нардепы боятся приходить в парламенте из-за коронавируса. Поэтому было решено перенести заседание.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередное заседание Верховной Рады было назначено на четверг, 26 марта.

На нем планировалось рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в стране и пакет экономических законов из-за коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
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