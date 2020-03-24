Нардепы боятся коронавируса: экстренное заседание Рады перенесли

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состоятся 26 марта, отменили.

Как сообщили "Стране" народные депутаты, заседание перенесли на субботу, 28 марта.

glavcom.ua

"В четверг внеочередного заседания не будет. В субботу будет внеочередное пленарное заседание", – сказано в рассылке, которая пришла нардепам.

Также отмечается, что в пятницу, 27 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа".

В свою очередь бывший нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко уточнил, что нардепы боятся приходить в парламенте из-за коронавируса. Поэтому было решено перенести заседание.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередное заседание Верховной Рады было назначено на четверг, 26 марта.

На нем планировалось рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в стране и пакет экономических законов из-за коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!