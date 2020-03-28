Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса: названы точная дата и время

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором рассмотрят, в частности, вопросы борьбы с распространением коронавируса и рынка земли, назначено на 14:00 понедельника, 27 марта.
Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Напомним, рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить депутатам работать дистанционно.
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Верховная Рада
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Народные депутаты должны принять решения по таким вопросам:
процессинга карточек для "Укрпочты";
возможности врачам применять экспериментальные методики при лечении коронавируса;
ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием;
законопроекты о рынке земли и невозврате банков экс-владельцам;
вопросы кадрового назначения;
возможность проведения заседаний комитетов ВР в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий;
возможность проведения удаленных заседаний парламента.
Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV рассказал о повестке внеочередного заседания парламента.
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