Внедрение электронного референдума в Украине: Стефанчук назвал препятствие

В Украине пока нет технологической возможности для внедрения системы электронного референдума.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

По его словам, такой референдум возможен только при соблюдении определенных условий. В частности, для этого формата нужно иметь соответствующие технологии и обеспечить определенный уровень безопасности.

"Никто не будет проводить электронный референдум, потому что это вопрос уже не юридический, а технологический и безопасности. Пока не будет подтверждено на экспертном уровне сертификацию программы, ее безопасность", – пояснил Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня монобольшинство в Верховной Раде в первом чтении приняло законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". "За" проголосовали 252 народных депутатов.