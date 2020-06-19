Внедрение электронного референдума в Украине: Стефанчук назвал препятствие

Марина Лисничук Политика 23:22, 19.06.2020 Обновлено: 23:36, 19.06.2020

В Украине пока нет технологической возможности для внедрения системы электронного референдума.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

По его словам, такой референдум возможен только при соблюдении определенных условий. В частности, для этого формата нужно иметь соответствующие технологии и обеспечить определенный уровень безопасности.

"Никто не будет проводить электронный референдум, потому что это вопрос уже не юридический, а технологический и безопасности. Пока не будет подтверждено на экспертном уровне сертификацию программы, ее безопасность", – пояснил Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня монобольшинство в Верховной Раде в первом чтении приняло законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". "За" проголосовали 252 народных депутатов.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Детей пытали, как в тюрьме: фигуранты скандала в "Свитанке" остались на свободе

СБУ открыла производство против Порошенко о Томосе по заявлению Филарета, – СМИ

НАБУ объявило о подозрении Омеляну: что приписывают

Майора ВСУ, критиковавшего Зеленского, уволили со службы

Лидеры ЕС продлили санкции против России