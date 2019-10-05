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5 октября • обновлено в 17:55
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Вместо зама Богдана: в Раду от ''Слуги народа'' зашел новый нардеп

1.3т Читать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Александра Копыленко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Анны Коваленко, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. Она была назначена заместителем главы Офиса президента Украины.

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"Слуга народа" собралась согласовывать с Россией закон о статусе Донбасса

Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под № 135.

Александр Копыленко и Анна Коваленко

Александр Копыленко и Анна Коваленко

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса, предусмотренным так называемой формулой Штайнмайера.

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Украина
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