Вместо Венедиктовой: Рада определилась с главой правового комитета

Верховная Рада Украины назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики депутата от парламентской фракции "Слуга народа" Андрея Костина.

Об этом говорится на сайта правительства. За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 народных депутатов.

"Избрать Костина Андрея Евгеньевича – народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", главой Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя главы этого комитета", – сказано в тексте документа.

Андрей Костин

Ранее Костин был заместителем главы парламентского комитета по правовой политике Ирины Венедиктовой.

Напомним, что сегодня нардепы лишили Венедиктову депутатского мандата в связи с ее назначением на пост и.о. главы Государственного бюро расследований.

Андрея Костина выбрали главой комитета правовой политики Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу и назначил на его место народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова заявила, что после вступления в новую должность ею были зафиксированы нарушения условий работы следователей органа. В этой связи она намерена обратиться к Зеленскому с предложением о новой структуре ведомства.

Ранее детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске бюро.

Глава бюро Роман Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.

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