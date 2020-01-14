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14 января • обновлено в 18:07
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Вместо Венедиктовой: Рада определилась с главой правового комитета

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Верховная Рада Украины назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики депутата от парламентской фракции "Слуга народа" Андрея Костина.

Об этом говорится на сайта правительства. За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 народных депутатов.

"Избрать Костина Андрея Евгеньевича – народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", главой Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя главы этого комитета", – сказано в тексте документа.

Андрей Костин

Андрей Костин

Ранее Костин был заместителем главы парламентского комитета по правовой политике Ирины Венедиктовой.

Напомним, что сегодня нардепы лишили Венедиктову депутатского мандата в связи с ее назначением на пост и.о. главы Государственного бюро расследований.

Андрея Костина выбрали главой комитета правовой политики Верховной Рады

Андрея Костина выбрали главой комитета правовой политики Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Владимир Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу и назначил на его место народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

  • Позже Венедиктова заявила, что после вступления в новую должность ею были зафиксированы нарушения условий работы следователей органа. В этой связи она намерена обратиться к Зеленскому с предложением о новой структуре ведомства.

  • Ранее детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

  • На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске бюро.

  • Глава бюро Роман Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Костин
Место
Украина
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