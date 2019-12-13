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13 декабря • обновлено в 19:09
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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Вместо "слуги народа": ЦИК назначила дату выборов в Харьковской области

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В Харьковском мажоритарном округе №179 15 марта 2020 года пройдут промежуточные выборы народного депутата.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии по итогам заседания в пятницу, 13 декабря.

Решение связно с досрочным прекращением полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера.

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Алексей Кучер

Алексей Кучер

фото из открытых источников

"Избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии", – отметили в ЦИК.

179-й округ, инфографика

179-й округ, инфографика

kh.suspilne.media

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Кучер решением президента Владимира Зеленского в начале ноября возглавил Харьковскую область. До парламента работал в суде и прокуратуре, до выборов проживал в Харькове.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Алексей Кучер
Место
Украина Харьков
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