Вместо Разумкова: стало известно, кто может возглавить "Слугу народа"

Новым председателем "Слуги народа" может стать первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял избирательный штаб партии.

Как сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, на данный момент Корниенко – "наиболее вероятный вариант".

Политик напомнила, что нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков должен оставить свой пост в связи с избранием спикером Верховной Рады.

Также Пидласа уточнила, что не является членом партии "СН". Однако, по ее словам, во фракции обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

На вопрос ведущего, может ли возглавить партию Александр Корниенко, она ответила: "Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант".

Пидласа призналась, что "не слышала" о том, чтобы назывались еще какие-либо фамилии помимо Корниенко.

Впрочем, подчеркнула она, окончательно вопрос решится на съезде партии, который соберется в конце октября.

"Арахамия же является главой фракции, и он остается им, тут никаких изменений не ожидается", – заверила депутат.

Александр Корниенко Facebook.com/oskorniyenko

Как писал OBOZREVATEL:

"Слуга народа" планирует провести съезд в конце октября, на котором решит вопрос назначения нового председателя партии.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже сделал официальное заявление о том, что покинет пост главы "СН". По его словам, возглавлять одновременно и парламент, и партию – "некорректно".

Александр Корниенко во время президентской кампании координировал волонтерский проект ЗеКоманда, а с мая 2019 года руководил избирательным штабом "Слуги народа" на парламентских выборах. Его называли одним из главных кандидатов на пост главы фракции "СН" в Верховной Раде, но это кресло в итоге занял Давид Арахамия.

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