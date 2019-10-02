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2 октября • обновлено в 13:53
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Вместо Разумкова: стало известно, кто может возглавить "Слугу народа"

1.7т Читать материал на украинском

Новым председателем "Слуги народа" может стать первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял избирательный штаб партии.

Как сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, на данный момент Корниенко – "наиболее вероятный вариант".

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Политик напомнила, что нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков должен оставить свой пост в связи с избранием спикером Верховной Рады.

Также Пидласа уточнила, что не является членом партии "СН". Однако, по ее словам, во фракции обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

На вопрос ведущего, может ли возглавить партию Александр Корниенко, она ответила: "Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант".

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Пидласа призналась, что "не слышала" о том, чтобы назывались еще какие-либо фамилии помимо Корниенко.

Впрочем, подчеркнула она, окончательно вопрос решится на съезде партии, который соберется в конце октября.

"Арахамия же является главой фракции, и он остается им, тут никаких изменений не ожидается", – заверила депутат.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

Facebook.com/oskorniyenko

Как писал OBOZREVATEL:

  • "Слуга народа" планирует провести съезд в конце октября, на котором решит вопрос назначения нового председателя партии.

  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже сделал официальное заявление о том, что покинет пост главы "СН". По его словам, возглавлять одновременно и парламент, и партию – "некорректно".

  • Александр Корниенко во время президентской кампании координировал волонтерский проект ЗеКоманда, а с мая 2019 года руководил избирательным штабом "Слуги народа" на парламентских выборах. Его называли одним из главных кандидатов на пост главы фракции "СН" в Верховной Раде, но это кресло в итоге занял Давид Арахамия.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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