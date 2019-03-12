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Вместо Гладковского: Порошенко назначил нового замсекретаря СНБО

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Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

До этого он занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Очень важна ваша характеристика - это ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение - нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, защитили оборонный комплекс от любых нападений, или недоверия", - отметил Порошенко во время встречи с Кривоносом, передает пресс-служба Администрации президента.

Также президент отметил высокий профессионализм и морально-человеческие качества полковника и поддержку военного со стороны общественности.

Петр Порошенко и Сергей Кривонос

Петр Порошенко и Сергей Кривонос

Пресс-служба Администрации президента

Сергей Кривонос

Сергей Кривонос

Пресс-служба Администрации президента

Петр Порошенко, Сергей Кривонос и Александр Турчинов

Петр Порошенко, Сергей Кривонос и Александр Турчинов

Пресс-служба Администрации президента

Порошенко определил направления деятельности новоназначенного заместителя секретаря СНБО.

В частности, глава государства поручил активизировать деятельность по вопросам перевооружения Вооруженных Сил Украины, других вооруженных подразделений, вопросов военно-технического сотрудничества, углубить координацию деятельности территориальной обороны и усилить взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с НАТО.

В свою очередь, Кривонос поблагодарил президента за доверие и заверил в своей решимости противодействовать коррупции в оборонном секторе.

Сергей Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области. Возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Фомина Катя
Фомина Катя
Поміняв напевно шило на мило((
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фомина Катя, и опять шлюха с паРаши с мерзкой паРашной фамилией все про нас знает! Иди нахуй, ничтожество! Ты своего славного фюрера учи паРашей управлять! Да - машинный перевод с помойного изика на мову выдает вас, скотов расейских.
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
В добру путь!
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