Вместо Гладковского: Порошенко назначил нового замсекретаря СНБО

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
До этого он занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
"Очень важна ваша характеристика - это ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение - нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, защитили оборонный комплекс от любых нападений, или недоверия", - отметил Порошенко во время встречи с Кривоносом, передает пресс-служба Администрации президента.
Также президент отметил высокий профессионализм и морально-человеческие качества полковника и поддержку военного со стороны общественности.
Петр Порошенко и Сергей Кривонос
Пресс-служба Администрации президента
Сергей Кривонос
Пресс-служба Администрации президента
Петр Порошенко, Сергей Кривонос и Александр Турчинов
Пресс-служба Администрации президента
Порошенко определил направления деятельности новоназначенного заместителя секретаря СНБО.
В частности, глава государства поручил активизировать деятельность по вопросам перевооружения Вооруженных Сил Украины, других вооруженных подразделений, вопросов военно-технического сотрудничества, углубить координацию деятельности территориальной обороны и усилить взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с НАТО.
В свою очередь, Кривонос поблагодарил президента за доверие и заверил в своей решимости противодействовать коррупции в оборонном секторе.
Сергей Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области. Возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.
С ноября 2014 года Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.
Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" заявили, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.
Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.
Также президент Петр Порошенко уволил замешанного в скандале замсекретаря СНБО Олега Гладковского.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!