Вместо дематюкации – мокрое полотенце: Москаль прошелся по "жаждущей славы" Богомолец

Нардеп от БПП и врач Ольга Богомолец должна прикладывать мокрое полотенце ко лбу, если ей приходят в голову идеи подобные закону о дематюкации языка.

Так прокомментировал скандальную законодательную инициативу экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что наказание за нецензурную брань уже предусмотрено в Админкодексе Украины.

Геннадий Москаль

"Нецензурная брань в общественных местах давно есть в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 173, - ред.) и наказывается штрафом. Было время, когда за это привлекали на 15 суток ареста", - сказал Москаль.

Он задал риторический вопрос - "Кто из граждан Украины не выражается нецензурно в адрес Верховной Рады?" и признался, что сам прибегает к ругани.

Экс-председатель ОГА убежден, что нововведения не принесут поступлений в госбюджет.

"Посмотрите на уровень нашей патрульной полиции. Ее, мне кажется, матерят каждый день, и они сами не в состоянии себя защитить", - пояснил он свою мысль.

"Всех, кого я обругал, кто подавал в суд, кто подавал в суд на защиту чести, достоинства и деловой репутации, это были те, кто не имеют ни достоинства, ни чести, ни деловой репутации и все суды проиграли, потому что есть целая куча решений ЕСПЧ по этому вопросу, где все урегулировано, и не надо нашему парламенту в конце урегулировать. Ее и так народ послал, а после первых решений, думаю, начнут посылать новую Раду", - добавил Москаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховной Раде предложили установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения. Это предусмотрено законопроектом нардепа от БПП Ольги Богомолец № 10414 "О противодействии сквернословию".

Так называемая дематюкация украинского языка вызвала бурную реакцию в сети. Некоторые украинцы даже восприняли такой документ как шутку, другие считают, что это полный маразм.

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