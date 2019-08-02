Вместо Чалого: стало известно, кто станет новым послом Украины в США

Чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур займет пост посла Украины в США вместо уволенного Валерия Чалого.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в дипломатических кругах.

Олег Шамшур tyzhden.ua

Шамшур родился 6 июля 1956 года в Киеве, окончил факультет международных отношений Киевского государственного университета имени Шевченко.

С 1993 по 1996 гг. - первый консультант секретаря представителя Украины в ООН и других международных организаций в Женеве.

С октября 2003 по февраль 2004 - руководитель Европейского отделения МИД Украины.

С февраля 2004 по январь 2006 - заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2005 года по май 2010-го - чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.

С 13 октября 2014 назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины во Франции.

С 29 ноября 2014 - представитель Украины при ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

Первыми должны заменить послов в Швейцарии, Аргентине, США, на Кипре.

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