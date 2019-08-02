Вместо Чалого: стало известно, кто станет новым послом Украины в США

Чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур займет пост посла Украины в США вместо уволенного Валерия Чалого.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в дипломатических кругах.
Олег Шамшур
tyzhden.ua
Шамшур родился 6 июля 1956 года в Киеве, окончил факультет международных отношений Киевского государственного университета имени Шевченко.
С 1993 по 1996 гг. - первый консультант секретаря представителя Украины в ООН и других международных организаций в Женеве.
С октября 2003 по февраль 2004 - руководитель Европейского отделения МИД Украины.
С февраля 2004 по январь 2006 - заместитель министра иностранных дел Украины.
С 2005 года по май 2010-го - чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.
С 13 октября 2014 назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины во Франции.
С 29 ноября 2014 - представитель Украины при ЮНЕСКО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.
Первыми должны заменить послов в Швейцарии, Аргентине, США, на Кипре.
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