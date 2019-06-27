Вмешивался в работу следователей ГБР: против Трубы инициируют уголовное производство

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины и закона о ГБР.

В ближайшее время будет зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Об этом заявил адвокат Игорь Головань, сообщает "Европейская солидарность".

По его словам, директор ГБР, в частности, превысил свои полномочия, вмешиваясь в работу следственных подразделений Бюро, не обеспечил тайну следствия и допустил разглашения служебной информации. Адвокат Головань сообщил, что эти уголовные правонарушения, в отношении которых готовится заявление, имеют отношение в том числе и к деятельности юриста, бывшего замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Игорь Головань Пресс-служба "Европейской солидарности"

Адвокат сообщил, что, в частности, в своих публичных интервью, а также во время брифинга относительно обысков в Минобороны и волонтеров, которые занимались обеспечением армии, директор ГБР Роман Труба разгласил информацию, которая может быть известна только следователю по делу.

"Согласно требованиям УПК, следователь ГБР, осуществляя свои полномочия, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. А что мы видим? А мы видим, что директор ГБР, если исходить его активности в интернете и в СМИ, только и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, работающих в ГБР", – отметил адвокат Головань.

Он также рассказал о том, что на днях Портнов в своем телеграмм-канале хвастался письмом ГБР в адрес адвокатского объединения "Головань и партнеры", который почему-то оказался у него раньше, чем его получило именно адвокатское объединение. "Что это может означать? Это может означать только одно – что кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает информацию о деятельности ГБР", – отметил Головань.

"Именно директор ГБР принимает меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации с ограниченным доступом, а также обеспечивает соблюдение законодательства о доступе к публичной информации. То есть вопрос о том, кто имеет доступ к тем письмам, которые получает или направляет ГБР, – как раз и есть прямая ответственность директора ГБР", – отметил Головань.

Он также напомнил о том, что в Интернет попали незаконные указания директора ГБР Трубы к следователям о порядке ведения тех или иных расследований по делам. Это также подтверждает незаконное вмешательство руководителя Бюро в работу следствия и его неспособность обеспечить хранение информации с ограниченным доступом.

Адвокат Головань сообщил, что сразу же после регистрации уголовного производства он опубликует соответствующую выдержку. И отметил, что информация об отказе ГБР в регистрации заявления о совершении преступления Портновым не соответствует действительности, поскольку согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины отказ в регистрации заявления или сообщения о преступлении запрещена.

"Мы получили подтверждение от Портнова о его внепроцессуальных отношениях с ГБР. Мы будем работать над тем, чтобы господин Труба был привлечен к ответственности", – подчеркнул адвокат Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" потребовала от ГПУ возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии из-за обысков ГБР в Минобороны.

Ранее судья Октябрьского районного суда Полтавы заявила, что директор ГБР Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выслужиться перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

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