Вмешательство Украины в выборы в США: решение суда дало делу новый поворот

В Киеве Печерский районный суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить уголовное производство в отношении вмешательства НАБУ в выборы президента США.
Об этом в Facebook 21 октября сообщил внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который и подавал жалобу с требованием отменить постановление Генпрокуратуры о закрытии производства.
"Сегодня (21 октября) утром Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства №42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США. Таким образом, уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года будет возобновлено", – говорится в сообщении.
Нардеп пообещал, что передаст в ГПУ материалы, которые получил от журналистов в рамках уголовных производств.
"Я также передам в ГПУ все обнародованные мною материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных "сливов" информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию", – отметил Деркач.
Решение суда
Facebook\Андрей Деркач
Facebook\Андрей Деркач
Как сообщал OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.
Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.
Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.
В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.
Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.
Глава министерства энергетики США Рик Перри говорил о возможном вмешательстве Украины в президентскую кампанию Штатов с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
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