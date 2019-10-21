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21 октября • обновлено в 16:16
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Вмешательство Украины в выборы в США: решение суда дало делу новый поворот

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В Киеве Печерский районный суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить уголовное производство в отношении вмешательства НАБУ в выборы президента США.

Об этом в Facebook 21 октября сообщил внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который и подавал жалобу с требованием отменить постановление Генпрокуратуры о закрытии производства.

"Сегодня (21 октября) утром Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства №42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США. Таким образом, уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года будет возобновлено", – говорится в сообщении.

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Нардеп пообещал, что передаст в ГПУ материалы, которые получил от журналистов в рамках уголовных производств.

"Я также передам в ГПУ все обнародованные мною материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных "сливов" информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию", – отметил Деркач.

Решение суда

Решение суда

Facebook\Андрей Деркач

Вмешательство Украины в выборы в США: решение суда дало делу новый поворот

Facebook\Андрей Деркач

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Темы
Выборы в США Политические скандалы в США
Персона
Андрей Деркач
Место
Украина
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