|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Вмешательство Украины в выборы США: выяснился скандальный нюанс

2.9тЧитать материал на украинском

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов с прошлого года безуспешно пытаются получить визы в посольстве США в Киеве, чтобы предоставить Вашингтону доказательства коррупции американских чиновников в Украине.

Как пишет The Hill, речь идет о доказательствах правонарушений со стороны американских демократов и их союзников в Киеве, начиная с вмешательства на выборах в США в 2016 году и заканчивая препятствием для уголовных расследований по делу.

При этом Кулик считает, что посол США Мари Йованович преднамеренно отказывает ему в визе.

Новости
О выборах, скандале с Йованович и шантаже Путина: появилось полное видео интервью Луценко The Hill

"Мы должны были поделиться этой информацией во время рабочей поездки в Соединенные Штаты. Однако посол заблокировал нам получение визы. Она явно не отказывала в нашей визе, но и не давала ее нам", – сказал Кулик.

По его словам, одним из основных направлений расследования были деньги, незаконно вывезенные из Украины в Соединенные Штаты бизнесменами, дружественными к предшествующему режиму Виктора Януковича. Они "санкционировали платежи за лоббистские усилия, направленные на правительство США".

"Кроме того, эти платежи были из средств, приобретенных во время операции по отмыванию денег. У нас есть информация о том, что в этих платежах участвовала американская компания", – отметил Кулик.

Новости
Скандал с вмешательством НАБУ в выборы США: ГБР начало расследование

В свою очередь должностные лица Госдепартамента отказались назвать причину отказа украинским чиновникам в визах.

"Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США, поэтому мы не можем обсуждать детали отдельных визовых случаев", – сказал представитель департамента.

В материале подчеркивается, что если свидетельства Украины признают правдивыми, это станет первым документально подтвержденным утверждением о том, что демократы получали помощь от иностранной державы в их усилиях помочь Хилари Клинтон победить на выборах в США 2016 года.

Вмешательство Украины в выборы США: выяснился скандальный нюанс

fdlx.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Вскоре глава США Дональд Трамп перепостил в Twitter статью, в которой идет речь о том, что НАБУ якобы помогало штабу Хиллари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Константин Кулик
Место
Украина
Тег
США
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
3
Смешно
6
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Из кожной навозной кучи торчат свидомые вухи
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Никоноров Александр
Никоноров Александр
нехрен без вызова к хозяину соваться
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Оба на...узырили...Януковича....молодцы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения