Вмешательство Украины в выборы США: выяснился скандальный нюанс

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов с прошлого года безуспешно пытаются получить визы в посольстве США в Киеве, чтобы предоставить Вашингтону доказательства коррупции американских чиновников в Украине.

Как пишет The Hill, речь идет о доказательствах правонарушений со стороны американских демократов и их союзников в Киеве, начиная с вмешательства на выборах в США в 2016 году и заканчивая препятствием для уголовных расследований по делу.

При этом Кулик считает, что посол США Мари Йованович преднамеренно отказывает ему в визе.

"Мы должны были поделиться этой информацией во время рабочей поездки в Соединенные Штаты. Однако посол заблокировал нам получение визы. Она явно не отказывала в нашей визе, но и не давала ее нам", – сказал Кулик.

По его словам, одним из основных направлений расследования были деньги, незаконно вывезенные из Украины в Соединенные Штаты бизнесменами, дружественными к предшествующему режиму Виктора Януковича. Они "санкционировали платежи за лоббистские усилия, направленные на правительство США".

"Кроме того, эти платежи были из средств, приобретенных во время операции по отмыванию денег. У нас есть информация о том, что в этих платежах участвовала американская компания", – отметил Кулик.

В свою очередь должностные лица Госдепартамента отказались назвать причину отказа украинским чиновникам в визах.

"Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США, поэтому мы не можем обсуждать детали отдельных визовых случаев", – сказал представитель департамента.

В материале подчеркивается, что если свидетельства Украины признают правдивыми, это станет первым документально подтвержденным утверждением о том, что демократы получали помощь от иностранной державы в их усилиях помочь Хилари Клинтон победить на выборах в США 2016 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Вскоре глава США Дональд Трамп перепостил в Twitter статью, в которой идет речь о том, что НАБУ якобы помогало штабу Хиллари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.

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