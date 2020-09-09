Вмешательство России в ситуацию в Беларуси уже имеет место, – Хармс

Немецкий политик, бывший член Европарламента от партии "Союз 90/Партия Зеленых" и режиссер-документалистка Ребекка Хармс выразила уверенность, что Россия уже вмешалась в ситуацию в Беларуси.

Так она ответила на вопрос в интервью изданию "Апостроф" о том, насколько является реалистичным сценарием, что президент РФ Владимир Путин вмешается во внутренние дела Беларуси.

"Я думаю, вмешательство уже имеет место. Хотя я и не уверена, поддерживают ли беларусский ОМОН российские спецназовцы, но наблюдая за ситуацией, я часто вспоминаю "титушек" на киевских улицах в 2013-2014 годах", – отметила политик.

По ее словам, точно в Беларуси заметно вмешательство в СМИ и то, что Хармс называет информационной войной.

"Думаю, российские так называемые "журналисты" уже работают на местах. Также я наблюдаю за тем, как эти солдаты информационной войны и "тролли" проявляют активность в отношении белорусских событий не только в самой Беларуси, но и по всему миру", – отметила Хармс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропаганде.

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