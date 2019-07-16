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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Вмешательство РФ в выборы в Украине: в СБУ сделали заявление

1.1т Читать материал на украинском

Правоохранители не зафиксировали вмешательства Российской Федерации в парламентские выборы в Украине.

Об этом на брифинге 16 июля заявил и. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - подчеркнул он.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

Также Баканов прокомментировал возможное вмешательство в работу серверов ЦИК.

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"Те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные парламентские выборы в парламент в Украине назначены на 21 июля.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кино убило театр. Телевидение убило кинематограф. Дуркаинцы убили цирк.
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Харченко Александр
Харченко Александр
Присутствие в избирательных списках пропутинских уродов, типа, рабиновичей, мертвечуков, боек, кернесов, разумковых и прочих токсичных особей - непосредственное вмешательство кремля в наши выборы... Этих путиноидов надо, как клопов и тараканов, травануть дихлофосом или борной кислотой.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да НАХРЕН вы нужны???
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