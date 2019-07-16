Вмешательство РФ в выборы в Украине: в СБУ сделали заявление

Правоохранители не зафиксировали вмешательства Российской Федерации в парламентские выборы в Украине.

Об этом на брифинге 16 июля заявил и. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - подчеркнул он.

Иллюстрация 24 канал

Также Баканов прокомментировал возможное вмешательство в работу серверов ЦИК.

"Те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные парламентские выборы в парламент в Украине назначены на 21 июля.

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