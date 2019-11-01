"Вмешались другие люди!" Всплыл еще один скандальный нюанс о встрече Зеленского с Трампом

В США украинских дипломатов не пустили на встречу экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника главы Украины Андрея Ермака с представителями Белого дома, которая состоялась 10 июля 2019 года.

Такие указания поступили якобы из Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Радио НВ".

По его словам, он должен был присутствовать на этой встрече как посол. Однако уже после того, как он прошел через службу безопасности Белого дома и зашел в здание Совета нацбезопасности, дальше его не пропустили.

Зеленский и Трамп

"Мне сказали, что дипломаты (не только посол, а дипломаты посольства) не должны участвовать в этой встрече. Я выполнил это поручение, потому что ссылка была, что оно из Киева, то есть из Офиса президента, и даже не из Министерства иностранных дел", — отметил дипломат.

Он также добавил, что описал произошедшее в официальной переписке с внешнеполитическим советником главы МИД Украины Вадимом Пристайко. При этом, предполагает Чалый, "другие люди" ознакомили с этим письмом и Зеленского.

"Таким образом я зафиксировал с этого момента, что дипломаты фактически были отстранены от подготовки визита президента и от общения на высшем уровне", — подчеркнул посол.

По словам Чалого, именно с 10 июля в официальном общении между Украиной и США начали применяться "какие-то другие методы работы", без вовлечения в это посольств обеих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что публикация Белым домом стенограммы телефонного разговора между главами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уберегла украинского лидера и страну в общем от дальнейших проблем.

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