"Влупить всем, что есть у ВСУ!" Притула призвал жестко отомстить "Л/ДНР"

Украинский шоумен Сергей Притула резко высказался о мнимом "хлебном перемирии" на Донбассе, которое предусматривает прекращение огня в зоне военных действий.

Несоблюдение режима разозлило Притулу и он призвал жестко отомстить "Л/ДНР". Об этом он написал на своей странице в Facebook и вспомнил о погибших защитниках Украины.

"Опять 4 наших погибло. Морпехи. Во время "хлебного перемирия". Еще одного, во время которого наши ребята погибают. Самые искренние слова соболезнования семьям погибших. Вечная им память! Секретарь СНБО сказал, что это грубое нарушение перемирия "не останется без внимания". А можно попросить, чтобы по тому месту, откуда велся обстрел по нашим позициям, наши же славные стражи влупили всем, что есть на вооружении в ВСУ?!! Чтобы там воронка была глубиной в 3 метра! Чтобы это россиянам и их коллаборационистами не оставалось без внимания! А потом дружно послушаем о том, как обеспокоена ОБСЕ! Заранее благодарю. Гражданин Притула", – возмутился артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

применение любого вида огня, включая снайперский;

наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Однако, несмотря на это, с начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

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