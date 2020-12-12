Влияет ли на решения Зеленского первая леди: в ОП приоткрыли тайну взаимоотношений

Первая леди Украины Елена Зеленская может давать президенту Владимиру Зеденському советы, однако на его решения не влияет.

Об этом рассказала "ВВС Украина" сама Зеленская, а также подтвердили источники в Офисе президента.

"Как мужу – постоянно (даю советы). Как президенту – почти никогда. Как мой муж – он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники", – сказала она.

Спичрайтер и политтехнолог Виталий Чепинога считает, что объяснение может крыться в характере самого президента.

"Насколько мне известно из разговоров с людьми, которые знали раньше Зеленского, в частности со времен "Квартала", у нашего нынешнего президента довольно авторитарный стиль правления. Он пытается все контролировать сам, и вряд ли ему понравилось бы, если бы кто-то вмешивался в его зону компетенции, в том числе и собственная жена", – отметил он.

Чепинога добавил, что супруги выбрали такой формат общения и, видимо, это устраивает и Зеленского и его жену.

Однако, Елена Зеленская все же наведывается к ОП, говорят источники.

"Владимир очень уважает ее мнение. Она не дает советы, но может озвучить свое мнение. При этом очень корректная в своих высказываниях. И я не думаю, что комментирует какие-то политические решения, в частности, публично. Никогда", – рассказал собеседник из президентского офиса.

О том, что Зеленский прислушивается к мнению жены, утверждал в одном из своих интервью экс-глава ОП Андрей Богдан. Мол, у президента есть узкий круг людей, чье мнение ему важно, и Елена в этом списке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский fashion-експертка Елена Мартынюк поделилась мнением о стиле Елены Зеленской.