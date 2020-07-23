Властям нужен на выборах карманный судья Вовк, – Бутусов

Скандальное дело Национального антикоррупционного бюро заблокировано, потому что властям стал нужен на выборах "карманный" судья Павел Вовк.

Так считает журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. По его словам, в Генеральной прокуратуре некому подписать представление в Высший совет правосудия на отстранение Вовка. На своей странице в Facebook Бутусов объяснил, что происходит.

"Генеральная прокуратура пять дней не подписывает представление на отстранение от должности семи судей Окружного административного суда. Поскольку судьи являются спецсубъектами, то для того, чтобы их задержать и отстранить от дела необходимо специально решение Высшего совета правосудия. Так вот, задержания состоялись в пятницу, подозрения вручены, а следующий шаг – рассмотрение дела в Высшем совете правосудия состояться не может. Нет представления", – рассказал журналист.

По закону такое представление должен написать заместитель генерального прокурора Украины. Поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск, то вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора – Андрей Любович.

"Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка. И передала дело...а пока никому и не передала. По данным источников "Цензор.Нет" в ОГПУ, дело Вовка сейчас якобы должно поступить другому заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однако по данным наших источников, фактически дело Вовка к Мамедову еще не поступило!" – объяснил он.

По данным источников Бутусова, Мамедов вряд ли готов подписывать это дело, даже если Ирина Венедиктова и распишет. То есть дело уже на грани полного развала и Вовк ждет полной реабилитации и своего триумфа – он получил гарантии неприкосновенности, считает журналист.

"Да, есть масса юридических оправданий и нюансов, относительно подследственности НАБУ, источников улик и так далее, да, действительно, есть веские сомнения, что дело дойдет до суда. Но это хоть какой-то шанс, хотя бы морального осуждения. Разве власть не обязана сделать все для отстранения Вовка на основе его весьма циничных разговоров, которые как-то плохо вяжутся с судейской клятвой?" – написал Бутусов.

Эксперт заявил, что на самом деле "мы видим очень циничный политический договорняк" власти с Окружным административным судом. Он принимает ключевые решения по государственным чиновникам и по ходу выборов.

Скриншот. Юрий Бутусов в Facebook

Скриншот. Юрий Бутусов в Facebook

Скриншот. Юрий Бутусов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана. Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей.