Власти Украины разрушают отношения с США для надуманной атаки на Порошенко – Сюмар

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что преследование пятого президента Петра Порошенко по надуманным обвинениям санкционируются непосредственно Владимиром Зеленским, который не скрывает своего вмешательства в работу правоохранительных органов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя так называемые "пленки Деркача" о разговоре Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По ее словам, то, что президент дает указания правоохранительным органам, кого наказывать и сам определяет "приговоры" и их сроки, уже воспринимается, как норма. Но, по мнению Сюмар, это преступление.

"Потому что после его заявлений дела против Порошенко становятся полностью очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и всех, кто понимает что такое право. Примечательно, что во исполнение его указаний сразу активизируется ГБР и выполняет абсурдные по своей правовой природе "видосики" о вызове на допрос. Хотя повестки явно не так вручаются. Но в действиях ГБР главным является информационная составляющая, потому что юридические перспективы – отсутствуют. Даешь "зрелища", когда "хлеба" нет и не ожидается", – написала политик.

По ее убеждению, эта история о комплексах Зеленского и его "почти маниакальной заточенности на Порошенко".

"Я не знаю как иначе, кроме как психиатрическими терминами можно охарактеризовать действия человека, втягивается в сложнейшую геополитическую игру, в которой на поражение обречена Украины, лишь бы получить очередную атаку на Порошенко .. Ради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука и Коломойского Украина вмешивается в американские выборы, теряет поддержку крупнейшего стратегического партнера США, играет четкую ФСБ-шную постановку антиамериканской истерии и, как следствие, окончательное возвращение в зону влияния РФ", – написала депутат.

По словам Сюмар, недолгий период возрождения украинской государственности закончился.

"Непонимание базовых основ геополитики и дипломатов у действующего президента и использования его слабостей позволяет россиянам быстро и дешево сделать то, что не получилось в 2013", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL: