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22 мая • обновлено в 17:34
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Власти Украины разрушают отношения с США для надуманной атаки на Порошенко – Сюмар

1.4т
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что преследование пятого президента Петра Порошенко по надуманным обвинениям санкционируются непосредственно Владимиром Зеленским, который не скрывает своего вмешательства в работу правоохранительных органов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя так называемые "пленки Деркача" о разговоре Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По ее словам, то, что президент дает указания правоохранительным органам, кого наказывать и сам определяет "приговоры" и их сроки, уже воспринимается, как норма. Но, по мнению Сюмар, это преступление.

"Потому что после его заявлений дела против Порошенко становятся полностью очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и всех, кто понимает что такое право. Примечательно, что во исполнение его указаний сразу активизируется ГБР и выполняет абсурдные по своей правовой природе "видосики" о вызове на допрос. Хотя повестки явно не так вручаются. Но в действиях ГБР главным является информационная составляющая, потому что юридические перспективы – отсутствуют. Даешь "зрелища", когда "хлеба" нет и не ожидается", – написала политик.

Власти Украины разрушают отношения с США для надуманной атаки на Порошенко – Сюмар

По ее убеждению, эта история о комплексах Зеленского и его "почти маниакальной заточенности на Порошенко".

"Я не знаю как иначе, кроме как психиатрическими терминами можно охарактеризовать действия человека, втягивается в сложнейшую геополитическую игру, в которой на поражение обречена Украины, лишь бы получить очередную атаку на Порошенко .. Ради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука и Коломойского Украина вмешивается в американские выборы, теряет поддержку крупнейшего стратегического партнера США, играет четкую ФСБ-шную постановку антиамериканской истерии и, как следствие, окончательное возвращение в зону влияния РФ", – написала депутат.

По словам Сюмар, недолгий период возрождения украинской государственности закончился.

"Непонимание базовых основ геополитики и дипломатов у действующего президента и использования его слабостей позволяет россиянам быстро и дешево сделать то, что не получилось в 2013", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы датированы 2015-2016 годами. На них якобы Байден требует от Порошенко отправить в отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также сменить правительство в обмен на получение транша в 1 млрд долларов.

  • В партии "Европейская солидарность" заявили, что обнародованные "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия. По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

  • Сам Порошенко, комментируя скандал с "пленками Деркача" заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины – через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

  • Источники в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" могли быть слиты сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Виктория Сюмар
Место
Украина
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