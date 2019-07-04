Власти Украины нарушили права Корбана – ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав украинского политика, члена партии "Укроп" Геннадия Корбана, обвинявшегося в нескольких уголовных преступлениях.

В августе 2014 года заявитель, бывший тогда одним из лидеров партии, стал подозреваемым по делу о захвате своего политического оппонента в качестве заложника, напоминает РАПСИ.

В феврале 2015 года он стал подозреваемым по второму схожему делу. Позднее, в августе того же года, его обвинили в хищении средств благотворительного фонда. В октябре 2015 года Корбан стал обвиняемым по делу о телефонных угрозах члену избирательной комиссии.

Тогда же, в октябре 2015 года, представители полиции ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест, что являлось законной мерой в исключительных случаях. Корбан предстал перед судом 3 ноября, был отпущен и вновь немедленно задержан. До июня 2016 года он находился под арестом.

Особое внимание суда привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента.

Тем не менее 26 декабря во время слушаний по делу Корбана, судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд, несмотря на состояние обвиняемого после перенесенной операции. Заявителя доставили в зал суда, где врачи отметили значительное ухудшение его состояния и необходимость длительного восстановления под надзором в больнице.

Геннадий Корбан "Днепр Час"

Рано утром 27 декабря представители прокуратуры пытались проникнуть в палату Корбана, чтобы зачитать постановление о судебном медицинском обследовании и принудительном приводе в зал суда.

Позднее следователь проник в палату заявителя и зачитал постановление, но Корбан попросил провести обследование в больнице. Врачи, осмотревшие политика, сообщили следователю, что Корбана можно перевозить на кресле-каталке под капельницей и под медицинским надзором.

Официальное обследование состоялось в середине дня в присутствии следователя и адвоката Корбана. Врачи вновь подтвердили возможность доставить заявителя в суд, несмотря на сомнения судебного эксперта. Корбан был доставлен в суд в районе 16:00 часов того же дня. Зал суда был переполнен и слушания несколько раз прерывались, чтобы оказать заявителю медицинскую помощь.

В марте 2016 года Корбан пошел на сделку со следствием и признал вину в первом похищении. Он был приговорен к условному сроку.

Заявитель был отпущен на свободу под подписку о невыезде в июне того же года, а в сентябре 2017 года уголовное преследование политика по другим делам было прекращено.

Заявитель обратился в ЕСПЧ в апреле 2016 года. По его мнению, власти Украины нарушили положения статьи 3 (запрет на пытки и жестокое обращение), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со статьей 5 Европейской Конвенции по правам человека.

Корбан заявил, что длительные судебные слушания в переполненном зале после перенесенной им операции на сердце были невыносимыми и вызвали у него сильный стресс. Кроме того, официальное обследование, которое должно было установить его возможность участвовать в этих слушаниях, не состоялось.

Власти заявили, в свою очередь, что Корбан драматизирует ситуацию, и что он обладает сильным здоровьем. Это якобы подтверждается тем, что он ни разу не брал больничный, работая в администрации Днепропетровской области.

Также Корбан жаловался на необоснованный арест в 2015 году и указал на возможные политические мотивы в его преследовании. Власти посчитали арест законным и указали, что до марта 2015 года Корбан был "во власти" и на момент ареста не обладал сильным политическим влиянием, поэтому его доводы необоснованны.

ЕСПЧ признал принудительное нахождение политика на судебных слушаниях после перенесенной операции нарушением статьи 3 Конвенции. Суд признал нарушением статьи 3 нахождение заявителя за решеткой во время слушаний в январе 2016 года. Как посчитал суд, задержание политика в октябре 2015 года без ордера на арест и повторное задержание в зале суда были незаконными и нарушили положения статьи 5 Конвенции.

Говоря более детально о нарушениях, признанных судом, следует отметить, что таковыми сочли: арест 31 октября, повторный арест 2 ноября, условия перевозки 2 ноября, суд 26-28 декабря, содержание в клетке 13, 22 и 25 января, утвержедние о том, что у Корбана не было необходимости в осмотре. В остальных пунктах также перечислены статьи, которые были нарушены.

По мнению суда, действия официальных лиц Украины, утверждавших о доказанной вине Корбана, несмотря на продолжавшийся суд, нарушили положения статьи 6 Конвенции. В то же время ЕСПЧ не усмотрел политической мотивации в преследования заявителя.

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