Власти подозревают финансирования ОПЗЖ Кремлем, но открыто сотрудничает с ней, – Гончаренко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что действующая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским якобы открыто сотрудничает с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Такое мнение он высказал в эфире "5 канала". При этом Гончаренко назвал "ОПЗЖ" прокремлевской "пятой колонной" в Украине.

"В прошлом году в августе Зеленский в интервью сказал, что знает, кто финансирует ОПЗЖ. Мол, "их финансирует Москва и скоро я вам об этом расскажу серьезные вещи". Прошел год – и мы видим сотрудничество (Зеленского – ред.) с ОПЗЖ. Например, министр здравоохранения Украины назначен голосами ОПЗЖ, когда увольняли Рябошапку и назначали Венедиктову, – там были голоса ОПЗЖ, причем они (голоса – ред.) были решающими", – сказал Гончаренко.

По его словам, сотрудничество власти с ОПЗЖ очевидно.

"Сегодня очевидно сотрудничество власти с ОПЗЖ. И это проблема, когда открыто в обществе действует "пятая колонна", набирает силу, скупает телеканалы. Как мы узнали недавно, Медведчук является совладельцем "1+1", – напомнил нардеп.

Он отметил, что несмотря на прошлый визит делегации от ОПЗЖ в Москву, ни Служба безопасности Украины, ни правоохранители до сих пор не заинтересовалась этой поездкой. Ведь то, что представители ОПЗЖ летают в Москву, – это, отмечает нардеп, является преступным актом против Украины.

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта нардепы от ОПЗЖ обсуждали в Москве создание парламентского "нормандского формата" для переговоров по Донбассу. При этом лидер партии Виктор Медведчук провел также встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Нардепы 11 марта также присутствовали на пленарном заседании Госдумы РФ. В Верховной Раде отметили, что командировку для ОПЗЖ не оформляли, поэтому поездка была их личной инициативой, нардепы не были уполномочены вести переговоры от имени Украины.

Это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.