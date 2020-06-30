Власть Зеленского имеет признаки оккупационной администрации, – Балух

Тимур Григоренко Политика 13:02, 30.06.2020

Власть президента Украины Владимира Зеленского имеет признаки оккупационной администрации.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал бывший пленник Кремля, крымчанин Владимир Балух.

"Такое впечатление, это у меня уже почти уверенность – что власть Зеленского сейчас имеет все признаки оккупационной администрации. Негосударственной власти, а оккупационной администрации, временной", – сказал он.

По его словам, цель сегодняшней власти – создать напряжение в обществе и распылить силы ее сознательной части. Также он согласен с мнением, что новая власть – реваншистская.

"Даже если и были новые лица, то они выполняли роль такого антуража какого. И то, что это правительство полгода даже не просуществовал, очередное тому подтверждение. И все эти зашквары власти, этот детский сад, который на картинке работает, вся эта глупость, видосикы – это все ширма. А за кулисами происходят важные процессы, и сама смена правительства ... теперь этих всех регионалов, "табачников" в культуру вернули, за язык берутся ... Они не прекращают это движение", – рассказал Балух.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президент Украины Владимира Зеленского упал до исторического минимума.

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