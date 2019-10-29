Власть в Черкасской области "взяли" "Черкасщане"

Новым председателем Черкасского областного совета стал руководитель фракции местной партии "Черкасщане", фермер – Анатолий Подгорный.

Как сообщил журналист OBOZREVATEL, его избрали во время сессии во вторник, 29 октября.

Анатолий Подгорный Facebook

За Анатолия Подгорного в тайном режиме проголосовали 43 депутата при необходимых 43. Против – 3, недействительных – 3 голоса. Внеочередное заседание сессии областного совета созвали по требованию двух политических сил – ВО "Черкасщане" и ВО "Батькивщина".

За назначение нового руководства областного совета преимущественного голосовали фракции "Батькивщина", "Черкасщане", партия УКРОП и Радикальной партии Ляшко. Против – депутаты от групп "Основа" и "Шевченков край" (в прошлом фракция Блока Петра Порошенка "Солидарность").

Должность председателя областного совета была вакантной с ноября 2018 года. До сих пор обязанности председателя временно исполнял Валентин Тарасенко.

Анатолий Подгорный – аграрий. Проживает в г. Тальное Черкасской области, является руководителем фермерского хозяйства "Терра – Украгро" и ЧП "Тальное – Агрохим". Женат, воспитывает троих детей. Председатель фракции партии "Черкасщане" в Черкасском областном совете.

Подробнее о новом председателе областного совета и его заместителей читайте позже на сайте OBOZREVATEL .

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ пришло с обысками к мэру Черкасс Бондаренко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!