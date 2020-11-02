Власть устроила потасовку вокруг КСУ из-за возможной отмены ее коррупционных решений, – Тимошенко

Истерия действующей украинской власти вокруг Конституционного суда обусловлена возможной отменой ее коррупционных решений и остановкой колонизации страны. В связи с этим партия "Батьківщина" внесла три законопроекта, чтобы не допустить погружения страны в политический кризис.

Об этом заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, отметив, что когда суд принял к рассмотрению представление о неконституционности распродажи украинской сельскохозяйственной земли, стратегической собственности, введение игорного бизнеса в стране, создание иностранных наблюдательных советов в государственных корпорациях, судей начали запугивать и шантажировать, требуя изменить их позицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лидер партии предупредила, что цель устроенной властями информационной кампании – "смести этот суд, оставить распродажу земли и стратегической собственности страны в силе, а на место действующего Конституционного Суда поставить карманных марионеток, которые будут обслуживать политику колонизации страны".

Тимошенко подчеркнула, что "Батьківщина" всегда была, есть и остается сторонником электронного декларирования, полного и чиновниками всех уровней, была и остается сторонником введения жесткой уголовной ответственности за коррупцию и незаконное обогащение.

"Чтобы поставить все точки над "і", наша команда внесла три законопроекта, которые предусматривают четкое введение электронного декларирования на всех уровнях чиновничьей вертикали. Мы внесли законопроект об ответственности конституционных судей за нарушение закона – но не правительство должно контролировать суды, а Высшая квалификационная комиссия. Мы также хотим попросить Верховную Раду немедленно рассмотреть наш законопроект об уголовной ответственности за неправильное заполнение деклараций и незаконном обогащении. Все это должно быть принято Верховной Радой, потому что нельзя оставлять Конституционный Суд под давлением и практически управлением исполнительной ветви власти", – отметила Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская Солидарность" также зарегистрировала законопроекты, которые восстанавливают уголовную ответственность за электронное декларирование. По словам сопредседателя фракции Ирины Геращенко, политический кризис, постигший Украину, был вызван исключительно некомпетентностью действующей власти и президента Владимира Зеленского.