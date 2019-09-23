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23 сентября • обновлено в 17:46
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"Власть принадлежит киевлянам!" Порошенко предостерег от наступления на децентрализацию

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Новому правительству необходимо сделать все для того, чтобы избежать наступления на реформу децентрализации и передачу полномочий и средств на места.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время конференции территориальной организации партии в Киеве, передает сайт пресс-службы политсилы.

"Наступление на децентрализацию – это сейчас первая опасность, где мы с вами должны объединиться, поднять киевлян и защитить интересы общества. Не Порошенко, не Кличко, не каких-либо других политических сил, как бы они не назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

24tv.ua

Новости
Предлагаемый законопроект "О столице" разрушает принципы децентрализации и самоуправления – Кличко

По его словам, защита децентрализации – первая задача, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место.

"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки принятием очередного государственного бюджета на киевских чиновников и забрать право у общины определять развитие территории", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попытка разделить должность мэра города и главы КГГА противоречит принципам децентрализации.

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Тема
Децентрализация в Украине
Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что-то "пятый" активизировался. Видать скоро декабрь...
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Поднять киевлян? А где твои галичане? Иди петя мычи на мове.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Валерьевич Валерий, иди к своему карлику рассказывай.
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