"Власть подавляет бизнес": у Порошенко поддержали акцию ФЛП под ОП

Акция предпринимателей у Офиса президента – это свидетельство ошибки власти, которая подавляет микропредпринимательство в Украине чрезмерной фискализации и налоговым давлением.

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина во время выступления с трибуны парламента. Она напомнила, что предприниматели не первый раз, начиная с 2010 года вышли под ОП.

"Мне кажется, что за время от 20 сентября 2019 после принятия вредных для микробизнеса законов прошло много времени. Народные депутаты побывали на местах и увидели, в каком состоянии находятся предприниматели, которые дают 20% поступлений в местные бюджеты", – сказала политик.

Нина Южанина

Южанина подчеркнула, что власть даже не способна объяснить причины столь жесткой фискализации.

"Я призываю всех сегодня присоединиться к акции и сделать в дальнейшем правильные шаги, ведь вы также можете ошибаться. Вы должны за это время ознакомиться, а какая цель ставилась перед нами, перед вами, правительством по полной фискализации предпринимательства. До сих пор никто не объяснил в чем же заключается выгода или доходы для бюджета от принятия этих законов", – добавила она.

Южанина отметила, что внедрение кассовых аппаратов создаст избыточное финансовое давление на малый бизнес.

"Предприниматели уже посчитали, от 10 до 20 миллиардов им придется дополнительно потратить на все эти меры, предусмотренные применением РРО. Это не только приобретение РРО – это гораздо больше и сложнее для тех людей, которые должны работать исключительно на себя заботясь о тех 2 миллиона людей, занятых в этом нелегком повседневном труде", – сказала она.

Народный депутат подчеркнула, что на сегодня в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые способны исправить ошибки власти и сохранить микропредпринимательство в Украине.

"У нас есть возможность сегодня поддержать этих людей, которые находятся под Офисом президента и в ближайшие дни рассмотреть законопроекты 2644 и 2645 подписаны совершенно разными по взглядам, по позициям, по политической принадлежности народных депутатов.

Это даст нам возможность всем вместе исправить ошибку и в дальнейшем вместе работать, чтобы способствовать развитию микробизнеса, чтобы предоставить наоборот дополнительные инструменты, чтобы количество этих людей значительно увеличилось", – подчеркнула Южанина.

Парламентарий обратилась к народным депутатам с призывом совместно выработать качественный закон и дать бизнесу возможность эффективно работать и приносить средства в бюджет.

"Я призываю вас всех отбросить амбиции и подчеркиваю, что ошибки допускают все."Европейская солидарность" призывает всех вместе выйти к людям, поддержать их и мы будем поддерживать в Раде законопроекты 2644 и 2645 и совместно идти вместе дальше, нарабатывать достойные законы для того , чтобы они были безвредны для экономики Украины. Поэтому идем все вместе на площадь и поддержим предпринимателей ", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Южанина заявила, что малый бизнес в Украине нуждается в защите и поддержке со стороны государства, а команда президента Владимира Зеленского наоборот усиливает фискальное давление на ФОПы – это недопустимо

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