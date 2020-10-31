Власть оскорбляет Конституцию и закон, прикрываясь "волей народа" – Олег Синютка

"Украина Зеленского" в миниатюре " – так назвал ситуацию, которая складывалась после скандального решения Конституционного Суда народный депутат, кандидат на должность Львовского городского головы от "Европейской Солидарности" Олег Синютка. На своей странице в Facebook он пишет, что на скандальное решение КСУ, которое подрывает антикоррупционную систему, Зеленский ответил еще более вопиющим антиконституционным законопроектом.

"На грубое нарушение Конституции, удар по борьбе с коррупцией и европейской перспективе Украины большинством судей КС Зеленский ответил законопроектом, который еще больше нарушает Основной закон. Для КС, президента и его Офиса (а также СНБО, которая вчера заседал по этому вопросу) такие термины, как верховенство права, европейские ценности, государственные интересы и будущее Украины как демократического, правого государства – ничто ", – убежден Олег Синютка.

Он считает, что большинство судей КС сделали это в собственных меркантильных интересах, чтобы скрыть "нажитое непосильным трудом". Зато Зеленский свои действия совершил по четырем причинам.

"Первое. Конституция и законы для него – ничто. Он "парень из народа", который все решает, рубя с плеча. Или же "расстреливая" парламент. Смог Зеленский распустить ВРУ прошлого созыва с грубым нарушением Конституции? Смог, потому что такая "была воля народа". Как и в прошлом году указ Зеленского "благословил" КС в этом же составе. Так же, как "юридически корректным" был "опрос" Зеленского, хотя на самом деле это было вопиющее нарушение Конституции и избирательного законодательства", – напоминает Синютка . .

"Второе. Он любой ценой не хочет показывать доходы свои и других "слуг народа", полученные за 1,5 года пребывания у власти. Ведь тогда народ окончательно поймет, что никакие они не "слуги ", – отмечает Синютка.

"Третье. Он побоялся реакции Запада, который недвусмысленно заявил, что не будет мириться с уничтожением системы борьбы с коррупцией и может приостановить безвиз. А этого Зеленскому не простило бы большинство украинцев, особенно молодых. Следовательно, президенту что-то было нужно делать, чтобы показать свою "связь" с этой частью избирателей", – считает народный депутат.

Синютка также считает, что Зеленскому требовался спектакль, чтобы скрыть болезненное поражение на местных выборах, которые показали, что эпоха легких побед закончилась. И никогда уже не вернется.

"А теперь о главном. Для существования любого государства главную роль играют его институты. В Украине мы их начали по-настоящему строить с 2014 года при президентстве Петра Порошенко. И немало нам удалось сделать. Поэтому после смены власти российская пятая колонна, олигархи и их приспешники пытались разрушить все, что стало нашим достоянием: от армии, церкви, языка, реформ, верховенства права, демократии до нашего курса на ЕС и НАТО ", – напоминает Олег Синютка.

По его убеждению, решение КС, законопроект и действия президента – это очередной элемент разрушения Зеленским, его "слугами" и "слугами слуг" основ украинской государственности.

"Наш ответ – это законопроекты "Европейской Солидарности", которые позволяют сохранить систему борьбы с коррупцией и укрепляют институты, которые этим занимаются. И я убежден, что в парламенте мы найдем соответствующее понимание других оппозиционных политических сил, которые так же высказались против инициатив Зеленского", – отмечает Олег Синютка.

Он также отметил, что некоторые политики, которые полтора года занимались "облизыванием" Зеленского и в угоду ему "оплевыванием" Порошенко, сегодня кричат "караул!". "Неискренне и слишком поздно", – констатирует Олег Синютка.