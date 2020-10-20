Власть не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляции и собственную беспомощность, – Турчинов

Украинская власть пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, разыгрывая с представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту и ища виновных в аннексии.

Об этом написал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на своей странице в Facebook. По его словам, в своей программной речи, провозглашенной перед Верховной Радой 20 октября, Владимир Зеленский "снова дал приказ своим карманным следователем разобраться с теми, кто "без боя отдал Крым".

"Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной", – подчеркнул Турчинов, добавив, что странно слышать подобную воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту Верховного главнокомандующего все делает, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли.

Турчинов отметил, что его невозможно запугать уголовным преследованием. "Я это проходил и во времена Януковича, и во времена Кучмы. Мне есть о чем свидетельствовать", – сказал он, добавив, что готов в деталях рассказать, "как в тех ужасных условиях мы спасли страну, как подавили сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, как реанимировали Вооруженные Силы, как остановили продвижение врага на запад и начали освобождение нашей земли...".

Также Руководитель Центрального штаба ЕС объяснил, что если говорить об освобождении военным путем Крыма от российских оккупантов, "то у Главнокомандующего ВСУ Зеленского, в отличие от 2014 года, есть для этого все возможности". "Тем более, что в юридическом плане оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации полуострова в 2014-м", – добавил он.

"Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников", – отметил Турчинов.

Facebook Александра Турчинова

Facebook Александра Турчинова

Facebook Александра Турчинова

Facebook Александра Турчинова

OBOZREVATEL собрал главные акценты, на которых сосредоточился в выступлении в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он рассказал о проблемах с коронавирусом и ситуации с оккупированными территориями.