Дальше встанет проблема с медперсоналом и врачами. Многие уехали или просто уволились.

Вопрос с локдауном власть решать не хочет, а без разрыва цепочки заболевающих проблема не решится. Аваков прав на 100%. Локдаун не сейчас, а с 23 декабря - очередное глупое и преступное решение власти.

Компенсацию платить тем, кто не платил налоги, за счёт кого? Пенсионеров, врачей, учителей, армии? А если и они прийдут под парламент или Офис президента?

Платить только тем, кто платил, вот и всё.