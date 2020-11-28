Власть не хочет решать вопрос с локдауном, это – очередное преступление

Михаил Бродский Политика 11:54, 28.11.2020

Опять про пандемию: знаю точно, что за ближайшие две недели в страну завезут 10 000 концентраторов кислорода и решат вопрос с наличием кислорода для больных. Решит ли это все наши проблемы С ПАНДЕМИЕЙ? Конечно, нет.

  1. Дальше встанет проблема с медперсоналом и врачами. Многие уехали или просто уволились.

  2. Вопрос с локдауном власть решать не хочет, а без разрыва цепочки заболевающих проблема не решится. Аваков прав на 100%. Локдаун не сейчас, а с 23 декабря - очередное глупое и преступное решение власти.

  3. Компенсацию платить тем, кто не платил налоги, за счёт кого? Пенсионеров, врачей, учителей, армии? А если и они прийдут под парламент или Офис президента?

    Платить только тем, кто платил, вот и всё.

  4. Страна больна популизмом, коррупцией и пофигизмом.

  5. Вакцинировать нас будут в числе последних, уверен.

Противно и ужасно.

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