день рождения страуса...)

Это же так просто, правда? Небольшой кризис, жесткая информация, убийственный компромат - и сразу голову в песок. Отморозиться. Проигнорировать. Сделать вид, что нас это вообще не касается. Пройти мимо. Поржать над кем/то по мелочи). Запилить видосик про будущее. Крутые ребята. Умеют держать удар. Не боятся отвечать за слова. Это все про партию власти...

... Вначале были сногсшибательные угрозы. Сейчас начнём всех шугать, проверять, детектить, тягать по судам/следствиям. Начнём жёсткие посадки. И? Потом случился Годунок, который "черт" и который даже не испугался грозного президентского рыка. Ещё позже - Иванчук, которому "вменили" все тем же крутым президентским словом строить дорогу. Но который публично послал подальше это "вменение". И уже тогда стало ясно, что ребята могут только угрожать и гэгать. Как в классических уличных драках, где всегда есть такой крутой смельчак, на словах всех задирающий и понтящийся, но сразу после начала быстро сникающий и исчезающий. У нас оказалось ещё хуже...

... Десятки кризисов, прямых и фактурных обвинений, удивительных и нелепых зашкваров с членами большой президентской команды. Коррупция, эскорт в ВР, насилие несовершеннолетней, покупка должностей etc. И всегда одно и тоже в ответ. Трусливое молчание, которое вызывает презрение. Я даже не говорю о том, что нет какой-то общей матрицы, как профессионально реагировать на кризисы.

Но даже простое журналистское обращение к видным членам правящей команды - спикеру, премьеру, главе фракции, генпрокурору, главам комитетов, советникам - неизменно натыкается на классическое страусиное: "я не буду ничего комментировать; нам нужно получить больше информации; и вообще давайте немного подождём". Подождём чего? Пока попытаетесь придумать ещё более идиотскую оправдательную версию? И почему нельзя сразу получить всю информацию от компетентных органов, как только возникает конкретный кризис? Или не понятно, что это станет предметом интереса со стороны общества?

Слуга народа Facebook Михаила Подоляка

... Дальше ещё хуже. Ребята начинают морозиться, падать на непризнание, краснеть/потеть и быстро так бегать глазками. Любой кризис молниеносно вызывает оторопь. По Ермаку и Богдану?

Надо проверить - не фейк ли. По Корявченко и Кривому рогу - давайте подождём. По трухановому дому Ткаченко - игнор. По Иванисову - "не, это фейк", который оказывается совсем не фейком, а грязнейшим дном. И так по всем пунктам...

Т.е. проблема даже не в том, что почти на каждом "новом лице" фунт лиха висит из прошлого. Но в том, что удар держать не могут. Что все их бахвальство оказалось именно... фейком. Понтовым, но пустопорожним таким словом. И что бить их будут все больше и больнее, потому что трусливые. И что нет никаких служб безопасности. И что любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания). Таково, увы, истинное нутро этих ребят. Не только мало профессионализма, так ещё и статус страусиный...

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