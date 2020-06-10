Украинцы сместили российских назначенцев на переговорах по Донбассу: зачем рискует власть и что поставлено на кон

Впервые за последние 5 лет переговоров по нормализации конфликта на Донбассе в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вошли не российские назначенцы, а проукраинские активисты, которые вынужденно выехали в 2014-м, как только началась война.

Чем два донецких журналиста Сергей Гармаш и Денис Казанский и два луганских активиста – врач-травматолог Константин Либстер и юрист Вадим Горан – помогут в возвращении Донбасса – читайте в материале OBOZREVATEL.

Донбасс на переговорах представляла Россия

9 июня Казанский и Гармаш подтвердили решение войти в состав украинской делегации в минской ТКГ. В тот же день они впервые приняли участие в работе политической подгруппы как представители ОРДЛО. До тех пор вместо них были "местные политики" Владислав Дейнего и Наталья Никонорова, которых пролоббировала Россия. На последних переговорах в Берлине 2 июня украинская сторона вроде договорилась заменить их.

Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательного выполнения минского комплекса мероприятий", - заявили в Кремле.

"Украина хочет изменить концептуальный подход к переговорам, переводя его с российского на украинский", – объяснила в комментарии OBOZREVATEL депутат "Слуги народа" Ирина Верещук.

Российско-украинский конфликт

"Почему-то в прошлые годы Донбасс представляли те, кого назначила Россия. Это были боевики, которые незаконно узурпировали власть и представляли себя как уполномоченные представители ОРДЛО. Мы это меняем и наши партнеры из Германии и Франции нас поддерживают. Чтобы переговорный процесс не вызвал конфликтных ситуаций и резонанса в обществе, в состав переговорщиков приглашены люди, которые пользуются авторитетом, которых трудно заподозрить в подыгрывании власти и которые смогут информировать общество о том, что происходит в ТГК", – заверила нардеп.

На уточнение, почему таких людей не включили в состав комиссии раньше, Верещук сказала, что "все шли по российскому сценарию и никто не пытался убеждать западных партнеров в обратном, потому что так было легче".

Известно, что, кроме Казанского и Гармаша, в состав комиссии предлагали войти еще нескольким активистам, все они отказались. В частности, речь идет об освобожденном в прошлом году из плена донецком преподавателя Игоре Козловском и журналисте Станиславе Асееве. Его удалось вытянуть в январе этого года после почти 2 лет в подвалах "ДНР".

"Причины отказа конфиденциальные: будет некорректно, если я изложу вам наш разговор. Относительно "не сдают" (имеется в виду вопрос о возможной сдаче Донбасса. – Ред.) – не думаю, что там уже есть, что сдавать. Я вижу угрозу не в этом", – объяснил свою позицию Асеев в комментарии OBOZREVATEL. А на своей странице в Facebook добавил, что Казанского и Гармаша знает достаточно долгое время и это люди, в репутации которых он не имеет никаких сомнений.

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Григорий Тука считает нынешнюю инициативу властей по привлечению к переговорам проукраинских активистов "реакцией на неудачную попытку руководителя Офиса президента Андрея Ермака создать консультативный совет совместно с представителями ОРДЛО". Это то, на чем все время настаивает российская сторона, называя процесс "целесообразностью налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного на согласование шагов по последовательного выполнения минского комплекса мероприятий". Тогда такую идею не поддержал даже Запад, а украинцы вышли на митинги, считая ее "сдачей государственных интересов и предательством". В конце концов Ермак поставил вопрос на паузу.

"Париж и Берлин оказались более проукраинскими, чем вся действующая украинская власть. Не думаю, что Казанский или Гармаш будут влиять на принятие хоть каких-то решений в комиссии. Их привлекают для "тестирования реакции украинцев и европейцев". Это большая опасность, а как только начнутся встречи проукраинской части Донбасса с пророссийскими представителями, в огромном количестве вопросов они между собой общего языка не найдут. Россия тогда будет высказывать: "Вот видите, а мы вам говорили, что это внутренний украинский конфликт, это гражданская война. Они даже не могут договориться между собой. Мы здесь ни при чем, нас тут нет", – подытожил он.

Какая же реакция России

Уже вечером понедельника, 9 июня, глава украинской делегации в ТКГ Алексей Резников написал, что "Россия на удивление спокойно отреагировала на появление проукраински настроенных вынужденных переселенцев из Донбасса". Ультиматумов не ставила, хотя и узнала о них только утром, непосредственно перед переговорами. Единственное, что задержала их на полчаса: "Думаю, это был момент внутренних консультаций, что с этим делать".

Денис Казанский добавил, что "представители группировок "Л/ДНР" на их появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но реакция со стороны Украины была спокойной. "Они еще пытались как-то извратить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, называли нас "представителями консультативного совета" (создание которого предлагал Ермак. – Ред.), но их постоянно поправляли. В общем мы были к такому готовы", – добавил он.