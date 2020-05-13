"Власть меняется": Рябошапка высказался о распаде "Слуги народа"

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка допустил, что монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде может со временем развалиться.

Об этом он заявил в интервью "Левому берегу", отметив, что фракция СН "может фрагментироваться" или же появятся другие центры влияния.

"Власть меняется. Меняется конфигурация в парламенте. Я не исключаю, что со временем в парламенте будет другая большинство. А другое большинство – другое правительство. Возможно, очень быстро изменится и президент. В нашей стране что-то предсказать очень сложно", – сказал Рябошапка.

Владимир Зеленский и "слуги народа" скриншот

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, если бы выборы президента стартовали в ближайшие дни, то за Владимира Зеленского проголосовали бы более 45% украинцев. Его партию "Слуга народа" поддержали бы более 41% избирателей.

В начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов. При этом немного выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% в апреле против 21% в марте.

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