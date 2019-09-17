"Власть имеет мотивы мести Гонтаревой": у Порошенко сделали жесткое заявление

В партии "Европейская солидарность" требуют от властей расследовать поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Заявление появилось на сайте пресс-службы партии "Европейская солидарность". В политсиле убеждены, что "кампания террора" по Гонтаревой является местью за ее государственную и реформаторскую позицию во время пребывания на должности главы НБУ.

В партии отметили, что роль Гонтаревой в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира.

"Поджог частного дома Гонтаревой – это не случайность, а результат регулярных публичных угроз. Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтаревой. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без никакой реакции власти", – завили в "ЕС".

"Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

В партии отметили, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор относительно проукраинских сил. Это угроза не просто для украинской оппозиции, но и для демократии.

"Затягивание расследования кампании террора относительно Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности. Партия "Европейская солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе жизни для Валерии Гонтаревой, а также о других антидемократических тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти", – отметили в "ЕС".

В партии призвали проукраинские силы "объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 сентября под Киевом неизвестные подбросили бутылку с зажигательной смесью в дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Пострадавших нет,однако дом сгорел почти полностью.

Ранее в центре Киева сожгли автомобиль невестки Гонтаревой. Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 5 сентября.

До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.

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