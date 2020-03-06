Власть готовилась к подаче воде в Крым с февраля – Бутусов

В начале февраля с крупными украинскими проектными организациями, которые связаны с инжинирингом в сфере водных биоресурсов, обсудили вопрос возобновления водоснабжения Крыма.

Беседы проводили представители власти по поручению тогдашнего вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, утверждает журналист Юрий Бутусов в блоге для OBOZREVATEL.

Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым

По его словам, целый ряд компаний уже отказались от реализации скандального проекта, однако государство все равно должно объясниться по поводу того, кто выдвинул инициативу, которая упростит жизнь оккупантам украинских территорий.

"Надеюсь, что все представители частного бизнеса и государственные проектные организации понимают – приняв участие в таком проекте, вы навсегда покроете позором свое имя и свои предприятия. Соучастие в предательстве никакие деньги не оправдают", – подчеркнул Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

А 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр снова заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.

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