Власть должна отчитаться о выполнении постановления о борьбе с COVID-19, – Тимошенко

Правительство Украины должно немедленно отчитаться о выполнении каждого пункта постановления, принятого Верховной Радой, которое направлено на защиту людей от коронавируса.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов. Она напомнила, что эпидемия COVID-19 в Украине набирает с каждым днем все большие обороты, однако сдвигов в решении этой проблемы пока нет.

Тимошенко отметила, что по итогам предыдущей недели, в Украине каждые 7-10 минут умирает человек от коронавируса, люди не могут получить места в стационаре больницы из-за их перегрузки.

Также Тимошенко отметила, что сегодня не делаются бесплатные тесты, нет бесплатных лекарств для больных COVID-19, врачам не доплачиваются надлежащие выплаты, медики остались без страхования, больницы не обеспечены кислородом, а лаборатории не делают 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

"Нашу команду сейчас абсолютно не волнуют любые выборы, любые политические пиар-акции, и мы категорически против критиканства, которое продолжается в стенах парламента в то время, когда реальная эпидемия приобретает такой масштаб, что уже никто не может оставаться в стороне" , – заметила лидер "Батьківщини".

Тимошенко призвала правительство немедленно отчитаться о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране, принятом парламентом.

"Я прошу вице-спикера Елену Кондратюк проинформировать правительство, чтобы оно подготовилось к отчету по каждому пункту постановления по борьбе с коронавирусом. Конкретный пункт постановления должен иметь конкретный отчет. Если пункты этого постановления не выполнены, то Верховная Рада должна давать конкретную оценку работе правительства", – отметила председатель "Батьківщини".