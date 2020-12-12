Власть дает пророссийским силам спокойно работать в Украине, – Бутусов
Журналист Юрий Бутусов высказал мнение, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров является частью пророссийского влияния в Украине, которое направлено на то, чтобы люди, близкие к России, получили рычаги власти в стране.
В интервью программе "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ, Бутусов подчеркнул, что Татаров, который был противником Революции Достоинства и, по его словам, тесно связан с россиянами, получил высокую должность при президенте Владимире Зеленском.
"Мы видим четкий российский след в руководстве и в окружении Зеленского. Олег Татаров – это человек абсолютно пророссийский. Соучастник разгона Майдана, на руках которого кровь людей, сейчас, при Зеленском, получил наибольшую власть в правоохранительных органах", – отметил журналист, предположив, что такая система влияния создана для того, что бы россияне могли защищать свои интересы в Украины.
Бутусов призвал обратить внимание на действия Татарова.
"Вы посмотрите, что делает этот человек. Его обвиняет НАБУ в коррупционном преступлении, в причастности к делу его подельника – он уже задержан по решению антикоррупционного суда. Речь об эксперте МВД. И после этого, как такие сенсационные вещи делаются, сенсационные обвинения, которые требуют высокого внимания, президент Украины молчит. А Олег Татаров пишет в своем Facebook: я борюсь с внешним управлением в Украине", – сказал журналист.
Он подчеркнул, что российское влияние на Украину идет прямо от администрации президента РФ Владимира Путина.
Также Бутусов напомнил, что руководство страны позволило представителю партии "Опозиционная платформа – За жизнь" выиграть в мэрской гонке в родном городе президента Кривом Роге. Это, по мнению журналиста, произошло из-за того, что власть дает пророссийским силам спокойно работать в Украине, и это якобы является частью договоренностей.
Напомним, ранее Татаров заявил, что подаст в суд на директора НАБУ Артема Сытника. Последний в своем интервью подтвердил, что сотруднику ОП готовили подозрение по делу госкомпании "Укрбуд" и бывшего нардепа Максима Микитася.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давлении на следствие и попытке сорвать дело в отношении Олега Татарова со стороны Офиса генпрокурора.
Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.