Власть дает пророссийским силам спокойно работать в Украине, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов высказал мнение, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров является частью пророссийского влияния в Украине, которое направлено на то, чтобы люди, близкие к России, получили рычаги власти в стране.

В интервью программе "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ, Бутусов подчеркнул, что Татаров, который был противником Революции Достоинства и, по его словам, тесно связан с россиянами, получил высокую должность при президенте Владимире Зеленском.

"Мы видим четкий российский след в руководстве и в окружении Зеленского. Олег Татаров – это человек абсолютно пророссийский. Соучастник разгона Майдана, на руках которого кровь людей, сейчас, при Зеленском, получил наибольшую власть в правоохранительных органах", – отметил журналист, предположив, что такая система влияния создана для того, что бы россияне могли защищать свои интересы в Украины.

Бутусов призвал обратить внимание на действия Татарова.

"Вы посмотрите, что делает этот человек. Его обвиняет НАБУ в коррупционном преступлении, в причастности к делу его подельника – он уже задержан по решению антикоррупционного суда. Речь об эксперте МВД. И после этого, как такие сенсационные вещи делаются, сенсационные обвинения, которые требуют высокого внимания, президент Украины молчит. А Олег Татаров пишет в своем Facebook: я борюсь с внешним управлением в Украине", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что российское влияние на Украину идет прямо от администрации президента РФ Владимира Путина.

Также Бутусов напомнил, что руководство страны позволило представителю партии "Опозиционная платформа – За жизнь" выиграть в мэрской гонке в родном городе президента Кривом Роге. Это, по мнению журналиста, произошло из-за того, что власть дает пророссийским силам спокойно работать в Украине, и это якобы является частью договоренностей.

Напомним, ранее Татаров заявил, что подаст в суд на директора НАБУ Артема Сытника. Последний в своем интервью подтвердил, что сотруднику ОП готовили подозрение по делу госкомпании "Укрбуд" и бывшего нардепа Максима Микитася.

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