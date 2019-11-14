Вятрович официально стал нардепом: заявление ЦИК

В четверг, 14 ноября, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народным депутатом бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 12 ноября Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко, избранной на внеочередных выборах нардепов 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Европейская солидарность".

ЦИК зарегистрировал Вятровича нардепом Facebook ЦИК

ЦИК зарегистрировал Вятровича нардепом Facebook ЦИК

ЦИК также в связи с представлением Натальи Бойко отменил ее регистрацию в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах, исключив из избирательного списка. Отметим, она стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука.

Именно вместо Луценко комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Вятровича, включенного в избирательный список "Европейской солидарности" под №25.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович показал SMS якобы от народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, которые пестрили угрозами.

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