Владимир Зеленский ещё не президент и даже не кандидат, а уже агрессивно ведёт себя с журналистами.

"Слуга народа" Зеленский в кино, передвигается на велосипеде, в реальной жизни на дорогом авто с охранной и машиной в сопровождении. Потом кричат, что именно он то новое лицо, которое изменит страну.

Угу. Который год мы это слышим. Кино и реалии, как оказалось, априори несовместимы. Конфеты нельзя продавать в России, а кинопродукцию можно.

Ох, Володя, не готовы Вы к большой политике, оставайтесь все таким же хорошим парнем и любимым комиком. Костюмчик не Вашего размера, слишком велик.

Как пример, экс-премьер-министр Британии, аристократ Дэвид Камерон, просто на пробежке, без охраны, остановился, ответил на вопросы журналистов и побежал дальше..

Учитесь!!!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся