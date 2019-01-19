Владимир Зеленский ещё не президент и даже не кандидат, а уже агрессивно ведёт себя с журналистами.
"Слуга народа" Зеленский в кино, передвигается на велосипеде, в реальной жизни на дорогом авто с охранной и машиной в сопровождении. Потом кричат, что именно он то новое лицо, которое изменит страну.
Угу. Который год мы это слышим. Кино и реалии, как оказалось, априори несовместимы. Конфеты нельзя продавать в России, а кинопродукцию можно.
Ох, Володя, не готовы Вы к большой политике, оставайтесь все таким же хорошим парнем и любимым комиком. Костюмчик не Вашего размера, слишком велик.
Как пример, экс-премьер-министр Британии, аристократ Дэвид Камерон, просто на пробежке, без охраны, остановился, ответил на вопросы журналистов и побежал дальше..
Учитесь!!!
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