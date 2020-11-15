Зеленский задумал новые увольнения? В "Слуге народа" сказали, где "полетят головы"

Глав нескольких областных государственных администраций планируют уволить, в частности, вопрос решен по Одесской, Николаевской и Черниговской областям.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко. Она подтвердила, что у нардепов есть претензии к этим чиновникам.

Обсуждение ведется также по нескольким другим областям.

"Более того, в течение последнего месяца-двух уже были заменены и сняты со своих должностей несколько губернаторов или председателей ОГА.

Есть определенная вероятность, что этот процесс не завершен. Речь идет, например, о главах Одесской, Николаевской, Черниговской ОГА. Также обсуждается еще ряд областей, но это, скажем так, еще в рабочем процессе возможные кадровые изменения", – сказала народный депутат.

Янченко подтвердила, что по руководителям Одесской, Николаевской, Черниговской областей вопрос уже решен.

"По Чернигову произошла замена, по Николаеву и Одессе пока сняты руководители. По Николаеву, кажется, назначен, а по Одессе еще вопрос в работе", – сказала она.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский также заявил, что кадровые изменения, которые анонсировались Владимиром Зеленским, прежде всего касаются председателей областных государственных администраций.

"Я думаю, ко многим губернаторам есть вопросы и во фракции, и, я так понимаю, у президента. Поэтому ожидаем – будут действительно определенные кадровые изменения.

Давайте дождемся официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно. Это президент прежде всего и правительство", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки во власти, которые могут быть рассмотрены Верховной Радой.