Зеленский рассказал об успехах Украины с зарплатами медиков и вакциной от COVID-19. Видео

Зарплаты украинских медиков согласно принятому Госбюджету-2021 поднимут на 30%, но этого недостаточно, и в следующем году рост выплат продолжится.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге на странице в Facebook 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В этом формате президент рассказывает об успехах Украины. Как пояснил он, о "зрадах" и так много говорят.

Кадр из видеоблога Зеленского

Глава страны назвал эту неделю тяжелой, но результативной. В частности, парламент принял бюджет на 2021 год и не заседал при этом до утра, отметил украинский лидер.

Он также прокомментировал закупки вакцин против коронавируса. Президент сказал, что Украина продолжает работу над этим.

На первую партию страна ждет в конце первого квартала 2021 года, отметил Зеленский.

"Минздрав уже разработал национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди, старше 60 лет", – сообщил президент.

В план вакцинации также будут внесены граждане с ОРДЛО. "Это наши люди, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали", – добавил глава государства.

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Более детально о принятом на 2021 год бюджете можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в госбюджете-2021 предусмотрены деньги на 300-процентные доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом, а также на повышение заработных плат для медиков.